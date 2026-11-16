В России увеличат финансирование программ льготного автолизинга

Минфин направит на льготный автолизинг 26 млрд руб. за два года

Правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. В их числе – рост финансирования программ льготного автолизинга, о чем сообщили в Минфине.

На субсидирование льготного лизинга отечественных автомобилей в 2028-2029 годах собираются направить 26 млрд руб.

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«26 млрд рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028 – 2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей», – отметил вице- премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

А почему поддержку вообще останавливали? В сентябре 2026 года льготное автокредитование и лизинг приостановили: по формулировке ведомства, программы «достигли планового объема и выполнили задачу по поддержке рынка». Иначе говоря, деньги на тот момент были выбраны, а задача – выполнена.

Сама программа льготного автокредитования дает физическим лицам скидки при покупке машин российского производства, которые соответствуют действующим требованиям по локализации. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ценовой лимит установлен в 2 млн руб., базовая скидка – 10%, причем ее размер может меняться в зависимости от категории покупателя.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что программу льготного автокредитования в России возобновят с 1 декабря текущего года – за счет лимитов 2027 года.

О том, какие новые машины еще можно купить дешевле миллиона, «За рулем» уже рассказывал.

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