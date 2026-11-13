Чешский лифтбек можно купить в России: теперь он дешевле Волги и Tenet

Skoda Superb привозят из Китая по альтернативным схемам по цене — от 2,5 млн рублей

В Россию вновь начали ввозить Skoda Superb – некогда флагманскую для местного рынка модель чешской марки.

Теперь автомобиль поставляют из Китая по параллельному импорту, при заказе с поставкой цены на него стартуют от 2,5 млн рублей. В частности, в Новосибирске лифтбек предлагают за 2 527 000 рублей, во Владивостоке – за 2 560 000, а в Тюмени, Казани и Москве – от 2 660 000 до 2 700 000 рублей.

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Skoda Superb

Для сравнения: китайско-российский седан Tenet A8, выпускаемый на заводе «АГР» под Петербургом, стоит от 2 999 000 до 3 499 000 рублей, а Volga C50 – от 3 059 000 до 3 459 000 рублей. Таким образом, знакомый лифтбек оказался доступнее обоих «соотечественников».

Все машины Superb представлены в исполнении TSI280 со 150-сильным турбомотором 1,4 литра в паре с 7-ступенчатым роботом DSG с сухим сцеплением. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,7 секунды. Машины из наличия обойдутся дороже: например, в Санкт-Петербурге и Новосибирске – за 2 890 000 рублей, в Екатеринбурге – за 3 000 000, а в Москве – минимум за 3 380 000 рублей.

Skoda Superb

Есть и более динамичные версии с китайского рынка: с 2,0-литровой «турбочетверкой» на 186 л. с. они набирают «сотню» за 7,9 секунды, но льготный утильсбор на них не распространяется. Цены на такие машины начинаются от 3 910 000 рублей.

Большинство выставленных экземпляров – в комплектации Luxury с цифровой приборной панелью, медиасистемой с Apple CarPlay и Android Auto, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климатом и электроприводом крышки багажника.

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