Honda CR-V 2027: революция дизайна и ставка на гибриды

Honda готовит новое поколение кроссовера CR-V – конкурента RAV4 и X-Trail

Honda официально подтвердила курс на «гибридную эру», и центральным событием станет выход совершенно нового поколения кроссовера CR-V.

Автомобиль, который является мировым бестселлером марки, получит радикальные изменения, призванные укрепить позиции в жесткой конкурентной борьбе с обновленными Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

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Визуально новинка не будет иметь ничего общего с консервативным имиджем предшественника. Ожидается, что дизайн вдохновлен недавним концептом гибридного седана и моделью Avancier для азиатских рынков.

Экстерьер станет более угловатым и выразительным, получив элегантный силуэт фастбека, интегрированную светодиодную оптику и новый фирменный логотип. В салоне дебютирует информационно-развлекательная система Asimo, построенная по принципу «программно-определяемого автомобиля». Все цифровые функции будут объединены в единый интерфейс, и это позволит обновлять ПО «по воздуху», как у Tesla.

Технически CR-V следующего поколения станет одной из первых моделей с гибридной системой Honda нового типа. В ней ведущую роль будут играть электромоторы, а бензиновый двигатель, в основном, станет генератором для повышения общей эффективности.

О том, как обновляются культовые кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал на примере Mitsubishi Pajero.

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