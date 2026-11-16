Mazda 2 уходит: кто станет преемником?

Японский бренд подтвердил смену модели Mazda 2 на кроссовер CX-3 к 2027 году

Mazda готовит серьезную рокировку в своем модельном ряду.

Согласно бизнес-отчету компании за 2026 год, уже в 2027-м на смену хэтчбеку Mazda 2 придет новый кроссовер CX-3. Технический директор компании Рюити Умесита прямо называет будущую новинку преемником «двойки» на японском рынке и в странах АСЕАН.

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Производство автомобиля наладят на таиландском заводе AutoAlliance. Новинка, по задумке производителя, станет «начальной моделью новой эры» и должна укрепить ценность бренда. Ожидается, что CX-3 получит мягкую гибридную силовую установку, а его внешность будет перекликаться с концептом Vision X-Compact, который ранее уже намекал на возможную замену Mazda 2.

Главная интрига – что это значит для Европы. В отчете европейский рынок в качестве площадки для нового CX-3 не упоминается вовсе. При этом в Старом Свете Mazda уже не предлагает «азиатскую» версию Mazda 2, продавая здесь лишь перелицованный Toyota Yaris под названием Mazda 2 Hybrid.

Таким образом, в Японии и Юго-Восточной Азии Mazda официально меняет компактный хэтчбек на кроссовер. Появится ли новинка в Европе и завершится ли там выпуск нынешней Mazda 2 – производитель пока не раскрывает.

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