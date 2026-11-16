Целиков: «Корейская эпоха» безвозвратно ушла с российского авторынка

«Автостат»: в октябре регистрации корейских авто в РФ упали на 58%

В октябре на российском рынке появилось 1826 новых легковых автомобилей корейских марок – на 58% меньше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Такими данными 13 ноября поделился Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в своем Telegram-канале.

У Kia за месяц зарегистрировали 854 машины, что на 51% ниже прошлогоднего показателя. Hyundai просел сильнее – на 69%, до 512 единиц. Совсем скромным оказался результат Genesis: четыре автомобиля против 58 годом ранее, падение на 93%. Продажи официально представленного в России бренда KGM снизились на 46%, до 446 машин.

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«Увы, но сейчас можно констатировать, что «корейская эпоха» ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин – более 6 млн единиц», – заявил Целиков.

Одной из главных причин сокращения импорта, по его словам, стала планка льготного утилизационного сбора, введенная с 1 декабря 2025 года: ценовая привлекательность корейских автомобилей ухудшилась. Кстати, часть поставок переместилась транзитом через Киргизию. Ввоз таких машин может дополнительно осложнить подготовка Минпромторга к выравниванию таможенных платежей со странами ЕАЭС, указал эксперт.

До 2022 года корейские марки входили в число лидеров среди иностранных производителей на российском рынке. Наиболее успешным стал 2012 год – около 460 тыс. проданных автомобилей при общем объеме рынка 2,65 млн машин. В 2018-2021 годах ежегодные продажи составляли 360-400 тыс. автомобилей, а доля корейских брендов достигала 24-25%.

О том, как уход одних брендов открыл дорогу другим, «За рулем» уже рассказывал.

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