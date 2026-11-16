Топ-менеджеры Mercedes допускают закрытие заводов в Германии

Mercedes-Benz заморозил инвестиции в заводы в Германии

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии. Об этом пишет Bild. При этом топ-менеджмент не исключает закрытия заводов в стране.

Причины называются разные: высокие производственные издержки, падение продаж и переговоры с производственным советом и крупнейшим в Европе отраслевым профсоюзом IG Metall, которые зашли в тупик. Как уточняет Bild, руководство компании никак не может согласовать с профсоюзами сокращение расходов на оплату труда.

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По сути, речь идет о серьезной разнице в затратах. В концерне подсчитали, что один час работы на немецких заводах обходится в пять раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе.

Вот почему менеджмент Mercedes-Benz предложил увеличить количество рабочих часов без повышения зарплат, а также урезать премии, отпускные и рождественские бонусы.

Член правления по вопросам производства Михаэль Шибе ранее предупредил: если сократить издержки не получится, компании придется закрыть как минимум два завода в стране. По данным издания, эти требования уже вызвали протесты сотрудников.

О том, что ждет бензиновые двигатели, «За рулем» рассказал на примере Geely.

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