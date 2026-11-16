41 л.с. в документах и 395 км на одном заряде: чем удивит Geely EX2

Хетчбэк Geely EX2 китайской сборки получил ОТТС для ЕАЭС

Китайский хетчбэк Geely EX2 обзавелся одобрением типа транспортного средства, и это открывает ему дорогу на рынки всего Евразийского экономического союза. Документ, как выяснили «Китайские автомобили», оформили в Армении.

До сих пор электрокар продавался лишь в двух странах ЕАЭС. В Беларуси и Казахстане выпуск наладили местные заводы – «БелДжи» и «СарыаркаАвтоПром», соответственно сертификацию проходили именно локализованные версии. Теперь же процедуру завершила и машина китайской сборки.

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Сертификат из Армении действует на весь ЕАЭС

ОТТС выдал армянский орган по сертификации, однако его действие распространяется на всех участников союза – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Бумага позволяет запускать массовые продажи с последующим оформлением паспортов транспортных средств.

Срок действия документа – до 9 ноября 2029 года. Выпускает сертифицированные машины производственный комплекс Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing в городе Сянтань провинции Хунань, а заявителем в бумагах значится ООО «Джили-Моторс», то есть дистрибьютор марки в РФ.

О российском анонсе EX2 тоже стоит вспомнить: судя по всему, поставки пойдут именно из Китая. Компанию уже официально присутствующим в стране кроссоверам EX5, EX5 EM-i и EX5 EM-R составит новичок. В скором времени в России заработают дилеры Geely, ориентированные на продажу и обслуживание машин на новых источниках энергии, причем электрокары будут представлены эксклюзивно в таких шоурумах.

Габариты, мотор и батарея по документам

Точные размеры кузова из ОТТС – 4135 х 1805 х 1580 мм, колесная база составляет 2650 мм. Снаряженная масса равна 1375 кг, максимально допустимая – 1690 кг.

Geely EX2

На задней оси трудится электродвигатель TZ160XS002. Его 30-минутная мощность – всего 30 кВт, или 41 л.с. Кстати, в ПТС указывают именно эту величину, от нее же считают транспортный налог на электромобиль.

Питает машину литий-железо-фосфатная батарея, емкость которой не уточняется. Зато известно другое: аккумулятор весит 291 кг, а полного заряда хватает на 395 км.

Спереди стоит подвеска МакФерсон, сзади – независимая многорычажная схема, руль получил электроусилитель. В стандартное оснащение входят система вызова экстренных служб, климат-контроль и мониторинг давления воздуха в шинах. Размеров колес два: 205/65 R15 и 205/60 R16.

Geely EX2

Варианты для Беларуси, Казахстана и Узбекистана

В этих трех странах Geely EX2 предлагают с тяговой батареей на 39,4 кВт·ч. Она работает в паре с электромотором, пиковая мощность которого составляет 115-122 л.с. Багажник здесь на 375 литров, плюс под капотом есть еще один отсек для хранения на 70 литров, а на центральной консоли установлен 14,6-дюймовый монитор с поддержкой Apple CarPlay.

Белорусским покупателям автомобиль обойдется в 44,9-49,9 тысячи местных рублей – это примерно 1,22-1,35 млн российских. В Узбекистане за него просят 236,6 млн сумов, что соответствует около 1,62 млн рублей.

Казахстанский ценник – 9,09-9,79 млн тенге, то есть порядка 1,68-1,81 млн рублей.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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