На продажу выставили заднеприводный ВАЗ-21099

В Москве за 90 000 рублей продают ВАЗ-21099 с задним приводом

На столичном вторичном рынке появилось объявление, мимо которого сложно пройти: в московском микрорайоне Чертаново за 90 тысяч рублей отдают ВАЗ-21099. Хитрость в том, что заводская машина – переднеприводная, а здесь привод задний, причем переделал ее сам владелец.

Зачем ему это понадобилось, доподлинно неизвестно. В тексте объявления о мотивах ни полслова, так что остается предполагать: вероятнее всего, человеку хотелось получить дрифт-кар.

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Что переделали в машине

Перечень доработок, если верить объявлению, впечатляет. Под капотом стоит инжекторный мотор, позаимствованный у одной из переднеприводных «Лад». В рулевом управлении появился электрический усилитель. Спереди – кастомная подвеска с «выворотом».

Задний дифференциал заварен, а в салоне обосновался гидроручник. По сути перед нами классический дрифт-набор – вот только собранный на базе «девяносто девятой», которая конструктивно ни к заднему приводу, ни к дрифту не предназначалась.

Ирония вместо восторга

Интернет отреагировал предсказуемо, то есть с иронией. Автомобиль назвали «Франкенштейном» и «машиной из параллельной вселенной». Правда, нашлись и те, для кого удивительного тут мало: «эка невидаль, переделанный на задний привод».

Прозвучала и совсем другая версия, про «шпану»: «шпана слепила на убой ради прикола, из запчастей с помойки, наигрались, шарахнули об что-то, по гнили мастикой помазали и в люди».

Еще часть комментаторов рассудила, что столько сил и времени стоило направить в «правильное русло» – нормально покрасить и довести до ума аккуратную переднеприводную «девяносто девятую».

А кто-то вспомнил поздний СССР: «В позднем СССР это называлось НТТМ – научно-техническое творчество молодежи. Ну, такое вот творчество. Всяко лучше, чем в телефон тыкать!»

О том, какие подержанные модели авто сейчас пользуются спросом, «За рулем» уже рассказывал.

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