В России обновят справочники для расчета выплат по ОСАГО

РСА обновит справочники для расчета выплат по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку проектов новых справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ. Эти данные используются при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО. Проверка продлится до 27 ноября, после чего союз планирует учесть поступившие замечания и ввести обновленные справочники в действие с 19 декабря 2026 года.

Предыдущая версия справочников действует с 19 сентября. При ее формировании впервые применили новый порядок сбора и обработки рыночных цен, утвержденный Банком России. В частности, для определения средних цен на запчасти использовались цены оригинала, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены от всех цен на оригинал. А аналоги, стоившие на 70% дешевле оригинала, исключались из выборки. Стоимость расходных материалов рассчитывалась без учета скидок.

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По словам президента РСА Евгения Уфимцева, после перехода на новую методику средние цены на запчасти и размер страховых выплат в сентябрьской версии справочников выросли на 7–8% . По отдельным маркам автомобилей увеличение оказалось выше.

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