Россиянину вернули BMW X5, объявленный в розыск в Германии

Суд Москвы разрешил зарегистрировать в РФ машину, разыскиваемую Интерполом

Тверской районный суд Москвы 13 ноября 2026 года рассмотрел спор Дмитрия Пака о BMW X5 и поддержал автовладельца. Формулировка судьи на заседании оказалась предельно короткой: «Исковые требования удовлетворить в полном объеме».

Осенью 2025 года Пак приобрел X5 в Южной Корее, перевез машину в Россию и зарегистрировал в ГИБДД. В апреле 2026-го автомобиль изъяли сотрудники ДПС. Причина – BMW числился в международном розыске по линии Интерпола, причем запрос направила Германия.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Сам Пак после изъятия обратился в суд. Он просил снять с машины запрет на регистрационные действия и обеспечить допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

О том, какие машины мировых брендов китайской сборки везут в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!