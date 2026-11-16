Популярный внедорожник Tank теперь собирают в России

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовала сборка внедорожника Tank 400

В Калининграде, на заводе «Автотор», приступили к сборке рамного внедорожника Tank 400 от GWM. Пока речь идет о крупноузловой сборке бензиновой модификации – кузова поступают уже сваренными и окрашенными.

Локализация Tank на «Автоторе»

О стратегическом сотрудничестве российское подразделение Great Wall Motor и «Автотор» объявили в марте. Первым совместным проектом стал локализованный Tank 300. Затем, в сентябре, стартовала сборка Haval H9 второго поколения. А октябрь принес выпуск Tank 500 в бензиновой и гибридной версиях.

Теперь очередь дошла до Tank 400. В пресс-службе GWM пояснили: пока автомобиль собирают на базе сваренных и окрашенных кузовов. Такой этап в компании называют «первым», давая понять, что локализация будет углубляться.

Tank 400

Под капотом бензинового Tank 400 – двухлитровый двигатель мощностью 245 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат и система полного привода. До сотни такой внедорожник разгоняется за 9,7 секунды. Средний расход АИ-92 составляет 10,2 литра на 100 км, а топливный бак вмещает 80 литров.

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Для кузова доступны четыре цвета: «Зеленый Ольхон», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Серый Куштау». Салон же предлагается либо полностью черным, либо в черно-красной гамме.

Характеристики и цены Tank 400

Кстати, у Tank 400 есть и гибридная модификация. В ее состав входят 2-литровый ДВС и электромотор, суммарная отдача – 394 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает 6,8 секунды. Батарея емкостью 37,1 кВт·ч обеспечивает 110 км пробега на электротяге по циклу NEDC. Правда, такой внедорожник пока поставляется в Россию из Китая.

Габариты Tank 400 составляют 4985 х 1960 х 1905 мм, колесная база равна 2850 мм. Дорожный просвет бензиновой версии – 235 мм. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны. Объем багажника в стандартном положении – 566 литров.

Tank 400

Внутри Tank 400 установлены 12,3-дюймовая приборная панель, 16,2-дюймовый сенсорный экран и проекционный дисплей для водителя. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, плюс есть встроенные сервисы «Яндекс» и голосовой ассистент, распознающий более 800 команд. За звук отвечают 9 динамиков и сабвуфер. А еще внедорожник оснащен комплексом активных ассистентов водителя с интеллектуальным круиз-контролем.

Российским покупателям предложены две версии: бензиновая «Премиум» и гибридная «Техно Премиум». Бензиновый Tank 400 без скидок стоит 6 299 00 рублей, а с учетом специальных выгод цену можно снизить до 5 599 00 рублей. Гибридная версия оценили в 6 999 000 рублей, со всеми скидками – 6 549 000 рублей.

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