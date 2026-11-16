В ГАИ рассказали, можно ли обгонять скорую помощь и автомобили ДПС

ГАИ: обгон машин скорой помощи и ДПС с включенными маячками запрещен

В Госавтоинспекции напомнили: машины скорой помощи и ДПС с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом обгонять нельзя. Autonews.ru получил разъяснение в ведомстве, которое ссылается на Правила дорожного движения.

Речь о пункте 3.2 ПДД: «Согласно п. 3.2 ПДД запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».

Если на спецмашине горят и синий, и красный маячки, а звуковой сигнал включен, рамки жестче. Нельзя не только обгонять и опережать сами такие автомобили, но и машины, которые они сопровождают. Причем нельзя держать ту же скорость на соседних полосах, если это мешает организованному движению спецтранспорта и сопровождаемых им автомобилей.

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