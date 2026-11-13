Стало известно, на сколько вырастут цены на новые авто к концу года

Средняя стоимость машины может достичь 3,7-3,8 млн рублей (+8-11%)

В октябре 2026 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России составила 3,43 млн рублей – всего на 1% больше, чем годом ранее.

Однако до конца года динамика ускорится: по прогнозу директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, медианная стоимость к декабрю достигнет 3,7-3,8 млн рублей, а среднегодовой показатель вырастет до 3,55-3,65 млн. Это на 8-11% выше уровня 2025 года.

Подержанный сегмент тоже дорожает: с начала 2026 года прибавка составила 8%, и к сентябрю средняя цена достигла 1,45 млн рублей. При этом относительно октября прошлого года роста не зафиксировано.

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Начало 2027 года эксперты оценивают с умеренным оптимизмом. Плановое повышение утилизационного сбора не даст мгновенного эффекта – складских запасов пока достаточно. Дополнительным стимулом для покупателей станет возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года.

Насколько именно подорожают машины к концу года, «За рулем» уже подробно разбирался.

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