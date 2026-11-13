Самый популярный хэтчбек Китая сертифицировали для РФ

Электрический хэтчбек Geely EX2 прошел сертификацию для стран ЕАЭС

Китайский бестселлер Geely EX2 сертифицирован в Армении для стран ЕАЭС, сообщает источник.

Уточняется, что выданное Одобрение типа транспортного средства делает возможными продажи модели на территории всех стран ЕАЭС. Напомним, в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Заявителем документа значится ООО «Джили-Моторс» – компания является официальным дистрибьютором в большинстве указанных стран, исключая Казахстан.

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Получается, что именно в указанной в этом ОТТС конфигурации Geely EX2 приедет к нам. Что же это за машина? В описании сообщается: габариты – 4135 / 1805 / 1580 мм (чуть крупнее Атома, у которого 3995 мм), а 30-минутная мощность – 30 кВт (41 л.с.), именно этот показатель будет вписан в ПТС. Литий-железо-фосфатную тяговая батарея обеспечивает запас хода 395 км.

Уже есть официальное заявление по поводу того, что модель точно появится в России. Главный вопрос – цена. Пока есть только прогнозы: 2,7-3,5 млн рублей, то есть примерно в 3 раза дороже, чем в Китае. Но тут стоит дождаться официального старта продаж – его сроки еще не объявлены.

Кстати, Geely выстраивает в РФ отдельную дилерскую сеть для продажи «электричек» – «За рулем» об этом рассказывал.