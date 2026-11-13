Скрытые угрозы зимы: какие узлы авто эксперты советуют проверить прямо сейчас

Эксперты: замена масла и аккумулятора — не гарантия беспроблемной езды в морозы

С наступлением холодов большинство водителей традиционно ограничиваются сменой шин, проверкой АКБ и заливкой незамерзайки.

Однако, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд», этого набора может оказаться недостаточно для стабильной работы автомобиля. Специалисты обратили внимание на узлы, состояние которых владельцы часто игнорируют, подвергая себя риску серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.

Безусловно, начинать подготовку стоит с проверки аккумуляторной батареи и генератора. Если напряжение АКБ падает ниже 12,2 В, батарею лучше заменить. Также важно оценить систему охлаждения: на морозе патрубки теряют эластичность, и антифриз может пойти наружу. Не стоит забывать и о замене моторного масла, а владельцам дизельных двигателей – о переходе на зимнее топливо и проверке свечей.

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Однако, по мнению ассистента Финансового университета при Правительстве РФ Ярослава Климова, неприятности часто возникают в узлах, о которых водитель даже не вспоминает. В первую очередь это касается системы вентиляции картерных газов. При коротких поездках в патрубках скапливается влага, которая на морозе замерзает и перекрывает проход. В результате давление в картере растет, и масло начинает выдавливать через уплотнения. Поводом для диагностики служат запотевшие соединения и нестабильная работа двигателя.

Еще одно слабое место – привод стояночного тормоза. Поврежденная защитная оболочка троса пропускает влагу, вызывая коррозию. В мороз механизм может заклинить: рычаг опущен, а колодки остаются зажатыми. Ехать с заблокированным колесом категорически нельзя – это ведет к перегреву и поломке тормозной системы.

Стоит проверить и датчик температуры охлаждающей жидкости. Неверные показания приводят к затрудненному пуску, плавающим оборотам и перерасходу топлива. Диагностика через разъем покажет, совпадает ли температура двигателя после стоянки с температурой воздуха. Заодно специалисты советуют оценить работу термостата: если мотор долго не прогревается, а печка греет слабо, причина может быть в нем. Все эти проверки лучше провести до наступления сильных морозов, чтобы мелкая неисправность не превратилась в серьезную проблему.

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