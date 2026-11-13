В России запускают производство нового рамного внедорожника — подробности

Внедорожник Jetour G700 проходит подготовку к продажам и производству в России

Первый экземпляр рамного внедорожника Jetour G700 поставлен на учет в России, сообщает источник со ссылкой на компанию «Автостат Инфо».

Уточняется, что регистрация произведена в одном из регионов ЦФО, а сам факт регистрации с большой долей вероятности означает подготовку к продажам или производству в России, считает автор заметки. Дело в том, что ранее источник изучил сертификационные документы завода «АГР» в Сестрорецке: модель получила ряд разрешений для оформления российского ОТТС, а также альтернативное название – Votour R700.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Это укладывается в недавние официальные заявления: под маркой Votour будут выпускаться три серии моделей – V-серия, T-серия и R-серия. Производство предполагается именно российское, в партнерстве российского холдинга «АГР» и китайской Defetoo. Производственная гамма пока не названа, но изначально все указывало на то, что тремя первыми моделями станут ребрендированные Jetour Dashing, T2 и G700 – позднее с первой моделью так и получилось.

А что такое Jetour G700 / Votour R700? Это крупный внедорожник с габаритами 5198 / 2050 / 1956 мм и трехрядным салоном. Общая мощность подзаряжаемой гибридной силовой установки (PHEV) составляет 904 л.с. Суммарный запас хода – 1400 км. Как думаете, сколько будет стоить такая машина российской сборки?

Ранее «За рулем» рассказал, что дилеры Jetour уже приступили к смене вывесок на Votour.