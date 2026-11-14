Новый концепт Polestar от бывшего дизайнера Audi — будет две новых модели

Polestar представила концепт Formula 2030 от экс-дизайнера Audi Филиппа Ремерса

В Гетеберге прошла премьера концепт-кара бренда Polestar – Formula 2030, автором которого стал бывший дизайнер Audi Филипп Ремерс.

Это первый концепт Ремерса, присоединившегося к Polestar в 2024 году. Его Formula 2030 – это спортивный электрический хэтчбек с приземистым силуэтом и развитыми колесными арками. Фары – в стиле «двойное лезвие» (Dual Blade), колеса 22" крепятся центральной гайкой. Кузов лишен центральной стойки, двери открываются «нараспашку», открывая вид на четыре отдельных кресла с надувными подушками и валиками из льняного композита.

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Главная фишка салона – изогнутый дисплей 20", центральный экран 12,2 дюйма и рулевая колонка меняют взаимное расположение в зависимости от режима движения. В спортивном – органы управления придвигаются к водителю, а в автономном – напротив, дают больше пространства перед креслом. А еще тут есть восемь физических кнопок, на которые можно вывести нужные вам функции.

Силовая установка – полностью электрическая: предварительные данные говорят о суммарной отдаче двух электромоторов на уровне 884 л.с., что даст разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды. Но в серию Formula 2030 не пойдет, ее роль в другом: стать стилистическим и конструктивным ДНК для двух моделей – Polestar 2 и Polestar 7, анонсированными, соответственно, на 2027 и 2028 годы.

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