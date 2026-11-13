Ситуация на российском авторынке стала центральной темой крупного форума

В Москве прошёл XVII Московский международный форум автомобилестроения ИМАФ 2026

12 ноября 2026 года в Москве состоялся XVII Московский международный форум автомобилестроения ИМАФ 2026. Его соорганизатором выступила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). На форуме собрались автопроизводители, дилеры, поставщики компонентов, отраслевые эксперты и технологические компании.

Программа включила четыре тематические сессии – про ситуацию на авторынке, развитие производства и автокомпонентов, а также новые технологии. Среди сквозных вопросов – адаптация бизнеса к изменениям и подготовка к 2027 году.

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Авторынок 2026 и прогноз продаж

На аналитической сессии «Авторынок 2026: Новая реальность, новая география» речь шла о продажах легковых и коммерческих автомобилей, состоянии автопарка и потребительском спросе. Эксперты разобрали позиции российских и китайских брендов, перспективы дилеров, доступность запчастей и роль параллельного импорта.

Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов аналитического агентства «АВТОСТАТ», ожидает, что продажи новых транспортных средств по итогам 2026 года составят около 1,206 млн единиц и сохранятся на прежнем уровне. Виталий Киселев, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил еще одну цифру: с начала года число дилерских центров в России выросло на 14,4% и достигло 4,7 тыс.

Татьяна Арабаджи, руководитель Национального агентства промышленной информации, зафиксировала снижение продаж коммерческого транспорта в годовом выражении. Новых легких коммерческих автомобилей (LCV) стало меньше на 17%, грузовых автомобилей – на 14,8%, автобусов – на 6,8%. Модератором сессии выступил Андрей Томышев, руководитель направления стратегического консалтинга Б1.

Локализация и параллельный импорт

Главной темой пленарной сессии «Технологический суверенитет vs. Глобализация 2.0» стала локализация производства. Участники говорили о будущем параллельного импорта, стратегиях китайских брендов и развитии сервисной инфраструктуры. Отдельно обсуждался вопрос, как поддержать отечественное производство и при этом сохранить доступность автомобилей, запчастей и обслуживания.

Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), подчеркнул важность российского рынка для европейских производителей. По его словам, несмотря на ограниченное присутствие, они продолжают поддерживать клиентов в России. Он предложил использовать АЕБ как площадку для диалога бизнеса с регуляторами.

Олег Баринов, исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил, что парк легковых автомобилей в России насчитывает 47,74 млн единиц, а средний срок владения автомобилем составляет 7,5 года. Юлия Овчинникова, генеральный директор FRANK AUTO, рассказала о сложностях работы с автомобилями, ввезенными по параллельному импорту. Никита Ивахненко, директор бизнес-направления «Новые автомобили» Авито Авто, отметил, что число предложений автомобилей отечественных марок на площадке выросло на 9% по сравнению с 2025 годом.

Еще одна сессия затронула автокомпоненты: локализацию, цифровую маркировку запчастей и развитие производств полного цикла.

Обсудили и технологии, которые меняют отрасль: автономный транспорт, беспилотную логистику, искусственный интеллект и обратный инжиниринг. Эксперты рассказали, как все это применяется на практике производителями и перевозчиками.

Оксана Аникеева, генеральный директор ITEMF Expo:

– Российская автомобильная промышленность прошла через кризисы, периоды роста и адаптацию к новым экономическим условиям. Сегодня перед отраслью снова стоят серьёзные вызовы, и важно вместе искать ответы.

ИМАФ традиционно объединяет автомобильный бизнес, отраслевые сообщества и представителей власти для открытого диалога. Уверена, что сегодняшняя дискуссия поможет участникам обменяться опытом и найти новые точки роста.

Благодарю партнёров, спикеров и участников за доверие, а Ассоциацию европейского бизнеса – за многолетнее сотрудничество и вклад в развитие Ф орума .

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