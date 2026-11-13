Раритетный Лэнд Крузер сняли с хранения и выставили на продажу в РФ: цена удивит

Во Владикавказе выставили на продажу Toyota BJ40 1979 года за 12 млн рублей

Во Владикавказе на продажу выставили Toyota Land Cruiser 40-й серии 1979 года выпуска – за машину, которой без малого полвека, просят 12 млн рублей. Такая цена удивила даже бывалых экспертов. Пробег в описании указан скромный – всего 7 600 км, а состояние продавец обозначил как не требующее ремонта. Подробности рассказал 110km.Ru.

По словам владельца, автомобиль прошел полную глубокую реставрацию и полностью готов к бездорожью. Правда, с документами есть нюансы: за долгую жизнь внедорожник сменил более четырех владельцев, а оригинал ПТС отсутствует – вместо него выдан дубликат.

Toyota BJ40

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Речь о трехдверном бежевом автомобиле с левым рулем. Под капотом – дизельный двигатель объемом 3,6 л мощностью 90 л.с., коробка передач механическая, привод полный. BJ40 принадлежит к классической 40-й серии Land Cruiser – это рамные внедорожники с неразрезными мостами и подключаемым полным приводом.

История семейства берет начало с Toyota Jeep BJ, представленного 1 августа 1951 года, а имя Land Cruiser Toyota начала использовать с 1954 года. Сороковая серия стала одним из ключевых этапов развития модели. Выставленный на продажу экземпляр – поздняя версия классической линейки. Машины с бензиновыми моторами серии F назывались FJ40, дизельные серии В – BJ40. Их вполне можно считать дедушками современных внедорожников Toyota FJ Cruiser.

Toyota BJ40

Цена в 12 млн рублей выглядит несколько завышенной. На международной площадке Classics on Autotrader экземпляры того же поколения стоят на порядок меньше – в зависимости от состояния их оценивают в диапазоне от 9 500 до 20 900 долларов, то есть примерно от 800 тысяч до 1,8 млн рублей по текущему курсу.

О том, насколько подорожают новые автомобили к концу года, «За рулем» уже рассказывал.

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