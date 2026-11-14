В Россию вернулся привычный надежный кроссовер Kia: цены и комплектации

Новые Kia Sportage пятого поколения продают в России с ценами от 3,35 млн рублей

На российский рынок завезли несколько сотен новых Kia Sportage – речь о кроссоверах пятого поколения, причем в продаже есть и дорестайлинговые машины, и обновленные.

Дорестайлинговые экземпляры обойдутся дешевле. Минимальный ценник на них стартует с отметки 3 350 000 рублей – столько просят за переднеприводный кроссовер, причем в эту сумму укладываются сразу два варианта силового агрегата.

Kia Sportage

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К примеру, в Барнауле за 3 350 000 рублей предлагают машину 2026 года выпуска: под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 200 лошадиных сил, работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом. В Екатеринбурге в ту же сумму оценили версию 2024 года с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 180 сил и роботизированной коробкой.

Еще на 100 тыс. рублей дороже – 3 450 000 – 200-сильные кроссоверы выставлены в Краснодаре и Самаре. В Симферополе аналогичную машину можно взять за 3 550 000 рублей, в Набережных Челнах – за 3 600 000, в Астрахани и Казани – за 3 700 000, а в Ростове-на-Дону и Краснодаре – за 3 790 000.

В Москве за кроссовер с 200-сильным турбомотором просят минимум 3 980 000 рублей. В Санкт-Петербурге при этом за 3 600 000 рублей продают экземпляр с 2,0-литровым «атмосферником» на 150 сил и 6-ступенчатым автоматом.

Дорестайлинговые новинки из наличия есть также во Владивостоке, Тюмени, Тольятти, Саратове, Новосибирске, Севастополе, Красноярске, Челябинске, Ярославле и ряде других городов. Кстати, в Саратове предлагают самую мощную версию модели – с 2,0-литровым турбомотором на 236 сил, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Обновленные Kia Sportage того же поколения стоят примерно так же. Одно из самых доступных предложений нашли в Краснодаре – 3 495 000 рублей за машину из наличия. За 3 750 000 рублей кроссовер продают в Ростове-на-Дону и Самаре, за 3 800 000 – в Москве, Липецке и Симферополе.

Интерьер Kia Sportage

Максимальные ценники – у крупных дилеров в столицах и городах-миллионниках. В стоимость они закладывают коммерческий утильсбор и собственную гарантию, отсюда и разница.

Переднеприводные версии с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом у них стоят примерно от 3 890 000 до 4 350 000 рублей. Полноприводные машины с 2,0-литровым «атмосферником» на 150 сил и 6-ступенчатым автоматом обойдутся в 4 599 000-5 500 000 рублей.

Самым дорогим Sportage достается матричная светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски и отделка салона эко-кожей. Внутри – цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма, мультимедиа с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка смартфона и проекция на лобовое стекло.

Помимо этого, в список оснащения входят камера кругового обзора на 360 градусов, шесть подушек безопасности, панорамная крыша с электролюком, подогрев, электрорегулировки и вентиляция передних сидений. Есть и контурная подсветка интерьера на 64 оттенка, трехзонный климат-контроль с ионизацией, а также выдвижные пороги с подсветкой.

Часть продавцов возит новые Kia Sportage под заказ. В продаже есть как минимум несколько десятков машин, которые готовы доставить в Россию за одну-две недели. Правда, ценник обычно не фиксированный: он зависит от курса валют, расходов на логистику, таможенных платежей и утильсбора.

Бизнес-седан Kia K5, который официально присутствовал на российском рынке около двух лет, теперь везут по альтернативным схемам из Китая и Кореи. В конце октября на классифайдах было несколько десятков таких автомобилей – как из наличия, так и под заказ.

О том, почему низкая цена не всегда означает выгоду, «За рулем» уже рассказывал.

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