Знаменитый Land Cruiser снова можно купить в России: известны цены

Новые Toyota Land Cruiser 300 предлагаются в России с ценами от 11,2 млн рублей

Новые Toyota Land Cruiser 300 попадают в Россию только по альтернативным схемам – как и все остальные модели марки. Культовый внедорожник почти не теряет в цене и дорого продается даже на вторичном рынке. На классифайдах цены на такие машины сегодня начинаются от 11 200 000 рублей, причем в сумму уже включен коммерческий утильсбор.

Toyota Land Cruiser 300

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Самый доступный вариант предлагают во Владивостоке. Под капотом – V-образная дизельная «шестерка» с двойным турбонаддувом и системой питания Common Rail: 309 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Тяга передается через 10-ступенчатый автомат, а привод у «Лэнд Крузеров» бывает только полным.

В Ростове-на-Дону внедорожник с таким же двигателем выставили за 11 400 000 рублей. Бензиновая версия с другим V6 обойдется минимум в 12 400 000 рублей – тоже во Владивостоке. При объеме 3,4 литра этот мотор выдает 415 л. с. и 650 Нм.

Еще на полмиллиона дороже – 12 900 000 рублей – новый Land Cruiser 300 с 4,0-литровым атмосферным V6 на 275 л. с. и 385 Нм просят в Москве и Чите. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат. В Краснодаре та же машина стоит на 100 тыс. рублей больше – 13 000 000 рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser 300

Судя по объявлениям на известных классифайдах, по всей стране в наличии больше сотни новых Toyota Land Cruiser 300. География продаж охватывает Якутск, Кемерово, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Сургут, Санкт-Петербург, Красноярск, Барнаул, Омск, Томск, Сочи, Самару, Саратов, Пермь, Тулу, Хабаровск и другие города.

В отдельных точках цены на такие внедорожники достигают 19 000 000 рублей. Разброс, прямо скажем, большой.

Для сравнения: китайский рамный внедорожник Tank 400 в бензиновой версии стоит от 6 299 000 рублей. Бензиновый Tank 500 2026 года производства продается минимум за 8 449 000 рублей. Гибридный Esteo Exlantix ET8 с учетом прямой скидки обойдется в 6 890 000 рублей.

О том, какие модели Toyota пользуются у россиян наибольшим спросом, «За рулем» уже рассказывал.

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