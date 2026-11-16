На рынок вышел новый, богато оснащенный кроссовер дешевле 3 млн рублей

BYD открыл в Китае прием заказов на кроссовер Tang с ценами от 2,8 млн рублей

В Китае открыли прием предварительных заказов на кроссовер BYD Tang третьего поколения. Доступен автомобиль в трех комплектациях, а ценник варьируется от 225 до 260 тысяч юаней – по актуальному курсу это примерно 2,8-3,2 млн рублей.

С предшественником новинка не имеет ровным счетом ничего общего: перед нами полностью другой автомобиль. Кузов здесь оригинальный, передняя часть выполнена в стиле Dragon Face. Правда, в самой компании настаивают, что у нового Tang своя концепция дизайна – «Технологичная эстетика» (Tech Aesthetics).

BYD Tang

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Формируют этот образ единый 2,5-метровый блок головной оптики, по форме напоминающий «парящие карнизы» (Flying Eave), и задние фонари, вдохновленные образом феникса. Силуэт, впрочем, типичен для кроссоверов такого класса. Из любопытных деталей – полускрытые ручки дверей вместо скрытых и необычная окраска: по сравнению со многими одноклассниками в цвете, отличном от кузова (замечены серебристый и черный), выполнены не только крыша, но и передние с задними стойками. Оконные рамки на дверях при этом всегда черные.

Габариты такие: 5045 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1740 мм в высоту. Колесная база – 2950 мм.

Салон и оснащение

Оформление салона построено на концепции «Жизнь в свете» (Living in Light). Рулевое колесо можно выбрать классической круглой формы либо овального дизайна.

Сиденья обиты кожей наппа, причем обивка уложена в 12 слоев разных материалов. Четыре из пяти мест получили вентиляцию, подогрев и 10-точечный массаж. Атмосферу дополняют контурная подсветка со 127 вариантами цветов и премиальная аудиосистема.

Уже в базовой версии Tang третьего поколения есть 11 подушек безопасности и система помощи водителю God’s Eye B – с городской навигацией и интеллектуальными функциями парковки. Вдобавок предусмотрена система стабилизации при разрыве колеса (TBC), которая помогает держать машину под контролем в экстремальных условиях.

Интерьер BYD Tang

Главной «фишкой» модели, естественно, называют фирменную пневмоподвеску DiSus-A (передняя двухрычажная и задняя пятирычажная). Она умеет динамически менять клиренс, а также контролировать наклон крена и угол продольного наклона кузова.

Из прочего стоит выделить интеллектуальную приборную панель DiLink Max – в ней впервые применена система «межзвездного двойного экрана». Суть в сочетании огромного экрана мультимедийки с задним развлекательным дисплеем. Еще одна важная особенность – интеллектуальный агент DiClaw: он поддерживает голосовые команды и способен самостоятельно воспринимать окружающую обстановку.

Моторы, батареи и история модели

Автомобиль полностью электрический. Возможны один или два электромотора: в первом случае отдача составляет 408 л.с., во втором – 700 л.с.

На выбор предлагаются батареи на 88,6 или 105,8 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке – от 770 до 850 км в зависимости от версии.

Впервые название Tang появилось в 2015 году – тогда это был ничем не примечательный бензиновый кроссовер. Все радикально поменялось в 2018-м, когда вышло второе поколение с гибридными и электрическими силовыми установками. Во многом благодаря ему BYD начал стремительно расти в сегменте NEV-автомобилей.

Есть у Tang и другие представители – Tang L и Datang. Они крупнее по размерам и играют в несколько ином рыночном сегменте.

О том, как стремительно электромобили захватывают мировой рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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