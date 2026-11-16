В Россию привезли новый надежный кроссовер Skoda с ценой популярных «китайцев»

Новые Skoda Kamiq предлагаются под заказ в России с ценой от 2,47 млн рублей

Популярных когда-то Volkswagen Polo и Skoda Rapid в России больше не купить, зато альтернативный импорт и китайский рынок вернули к нам соплатформенный им кроссовер Skoda Kamiq. В ноябре на одном из классифайдов такие паркетники предлагают начиная с 2 474 000 рублей.

Skoda Kamiq

Сравнение напрашивается само собой. Haval Jolion, который в прошлом месяце снова стал самым продаваемым кроссовером на российском рынке, в версиях с роботом стоит минимум 2 499 000 рублей. Дороже выходит и Tenet T7 в топовой комплектации – от 2 830 000, а Tenet T4L в такой же версии – от 2 494 000 рублей.

За 2 474 000 рублей новый Kamiq в исполнении Style готовы привезти под заказ во Владивостоке. Что в нем есть? Двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, бесключевой доступ и кнопка Start/Stop, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, стеклоподъемники на всех дверях. Плюс панорамная крыша, мульти-руль в кожзаме и мультимедиа с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, которая дружит с Apple CarPlay и Android Auto.

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Кстати, набор опций у поставляемых к нам кроссоверов обычно примерно одинаков: цифровая приборная панель, камера заднего вида с задними парктрониками, подсветка интерьера, светодиодные фары, рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Сколько стоит Kamiq из наличия

Если готовы отдать от 2 900 000 рублей, можно смотреть машины из наличия. В Санкт-Петербурге, например, новый Kamiq продают именно за эти деньги. В Томске кроссовер оценили в 2 950 000 рублей, в Москве – минимум в 3 160 000, в Оренбурге – в 3 170 000. Жителям Симферополя и Набережных Челнов придется выложить 3 200 000 рублей.

Ростов-на-Дону просит минимум 3 250 000. Ну а самое дорогое предложение по рынку нашлось в Екатеринбурге – 3 999 000 рублей за автомобиль.

Правда, в крупных столичных автосалонах ценник скромнее: и в Москве, и в Петербурге новые Skoda Kamiq сейчас стоят 3 580 000 рублей.

Интерьер Skoda Kamiq

Платформа у кроссовера та же, что у Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Мотор конструктивно близок к их 1,6-литровому «атмосфернику» CWVA: здесь это 1,5-литровый агрегат на 110 л. с.

Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом, а привод в любой комплектации – только передний.

О том, почему одна и та же машина может стоить по-разному, «За рулем» уже рассказывал на примере «параллельных» автомобилей с пробегом.

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