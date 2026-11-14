Sony создала систему передачи запаха из рекламы на билбордах в салон машины

Sony запатентовала в USPTO систему трансляции запахов из рекламы в салон авто

Sony оформила патент на любопытную систему – трансляцию запахов из рекламы прямо в салон автомобиля. Заявку подали в США, а опубликовало ее Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO). Работает это так: наружная камера распознает рекламный щит, затем система сверяется с онлайн-базой, где для каждой кампании прописан свой аромат, а GPS подтверждает, что машина действительно проезжает мимо нужного места. После этого диспенсеры выпускают в салон соответствующий запах.

Как автомобиль распознает рекламу

Причем аромат может достаться не всем пассажирам, а выборочно. Внутренняя камера анализирует людей в салоне, в том числе определяет их предполагаемый возраст и пол. Рекламодатель заранее задает условия: например, ограничивает подачу запаха определенной аудиторией или устанавливает длительность в 30 секунд.

Технология задумана и для рекламных роликов на телевидении, радио и подключенных устройствах – смартфонах в том числе. В таком случае автомобиль определяет рекламу по телеканалу, сайту или времени трансляции и подбирает подходящий аромат из базы.

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Реализация и сценарии применения

Для воплощения Sony предлагает использовать ароматические картриджи и вентиляторы, которые направляют запах к отдельным сиденьям.

Есть и сценарии вне рекламы. Например, машина может выпускать фирменный аромат при запуске или предлагать пассажирам такси выбрать запах.

Правда, получение патента еще не значит, что Sony собирается запускать систему в серийное производство. Ранее, между прочим, Deepal запатентовал ванночку для мытья ног в автомобиле.

О другом необычном устройстве для автомобиля «За рулем» уже подробно рассказывал.

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