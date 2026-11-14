Тюнеры превратили культовый Chevrolet из 50-х в электрокар с начинкой от Tesla

West Coast Customs представил Chevrolet Bel Air 1955 года на шасси Tesla Model 3

Странный на первый взгляд заказ попал в известное тюнинг-ателье West Coast Customs. Клиент – владелец экологически ориентированной фирмы – хотел передвигаться на классическом американском автомобиле и при этом не портить атмосферу выхлопом. Выход нашли радикальный: под винтажным кузовом спряталась электрическая начинка.

За основу взяли Chevrolet Bel Air образца 1955 года и современную Tesla Model 3, то есть машину собрали из двух доноров. Снаружи автомобиль остался узнаваемым «пятидесятым». Правда, чтобы посадить классический кузов на шасси Model 3, пропорции пришлось подправить – скажем, заднюю часть тюнеры сделали шире.

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О том, что перед нами не музейный экспонат, говорит и окраска: матовый красный как основной тон, глянцевые черные акценты, кастомные колесные диски на 20 дюймов и диодная светотехника.

Внутри – смесь деталей от обоих доноров плюс собственные находки мастеров. Сиденья, к примеру, получили новую отделку и шестиугольную строчку, которая местами напоминает дизайнерское решение Lamborghini.

Цифрами создатели рестомода не поделились – ни мощностью, ни запасом хода не раскрыли. Зато рассказали, как машиной будут пользоваться: тяговую батарею можно подзаряжать на фирменных станциях Tesla Supercharger, а комплекс водительских ассистентов, включая автоматический парковщик, остался полностью рабочим.

Сам Bel Air – американский полноразмерный автомобиль, который Chevrolet выпускал с 1949 по 1975 год и назвал в честь престижного района Лос-Анджелеса. С 1950 года это имя носили люксовые хардтопы модели Styleline Deluxe, а в 1953-м Bel Air стал самостоятельной серией на вершине модельного ряда – вплоть до появления Impala.

Особняком стоит второе поколение 1955−1957 годов, известное как «Tri-Five»: новая платформа с пониженной рамой, низкий и широкий кузов с панорамным лобовым стеклом, новый V8 объемом 4,3 л семейства Small-Block мощностью от 162 до 180 л.с. Слоган «The Hot One!» и решетка радиатора в стиле Ferrari сделали Bel Air 1955 года одним из символов американского автодизайна той эпохи.

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