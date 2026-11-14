В России возобновили продажи Renault Duster

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Совершенно новый Renault Duster начали продавать в России дешевле большинства китайских кроссоверов

Речь о машинах, завезенных из Объединенных Арабских Эмиратов. Оттуда привозят автомобили со стартовой ценой от 2 430 000 рублей. За такую сумму Duster третьей генерации доступен в Благовещенске. Там предлагают переднеприводный вариант с бензиновым турбомотором объемом 1,3 л и мощностью 150 л.с. За аналогичный автомобиль в Самаре просят на 220 000 руб. больше. В Воронеже к самарской цене прибавляется еще 50 000 руб., и еще 180 000 руб. в Екатеринбурге. Больше всех продавцы хотят в Тюмени – 2 937 000 руб.

Скорость на дорогах Москвы упала

Осень вносит коррективы в жизнь водителей, сообщает Департамент транспорта Москвы. Средняя скорость движения в столице упала до 22 км/ч. Виновницей затяжных пробок объявлена непогода, а конкретно дождь и ветер. Наиболее медленным оказалось Волоколамское шоссе и Третье кольцо. С Москвой все понятно. Интересно спросить у наших зрителей: повлияла ли осень на движение у вас в городе?

Илон Маск хоронит Cybertruck

Компания Tesla планирует свернуть выпуск электрического пикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Печальное событие случится в середине следующего года. Как сообщил глава Tesla Илон Маск, освободившиеся мощности будут использованы для наращивания выпуска беспилотных такси Cybercab.

Осенний обзор ретроавтомобилей от Сергея Канунникова

Осень как нельзя лучше подходит под стиль ретро. Именно поэтому мы решили сделать подборку ярких осенних тест-драйвов нашего автоисторика Сергея Канунникова, который заново познакомил нас с тремя интереснейшими машинами: Lada Niva кабриолет, Jaguar XJR и Tatra 148.