Известный кроссовер в результате обновления стал похож на Bentley: подробности

Обновленный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun замечен на парковке китайского дилера

В Китае засветился обновленный Kaiyi X7 Kunlun 2027 модельного года – машину заметили на парковке у одного из официальных дилеров. В продажу она пока не поступила, хотя официальная премьера, судя по всему, не за горами.

Флагманский кроссовер Kunlun, известный у нас как X7 Kunlun, вышел на китайский рынок в марте 2023 года. Российские продажи стартовали в начале 2024-го, причем все экземпляры собирали в Калининграде на заводе «Автотор».

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Правда, в мае 2026 года бренд объявил о прекращении работы в России. Ремонт и обслуживание уже проданных машин передали компании «Вотур Мотор Рус». Зато на родине модель дождалась первого серьезного обновления.

Решетка в стиле Bentley и раздельная оптика

X7 Kunlun – среднеразмерный паркетник, получивший имя в честь азиатского горного хребта Куньлунь. В основе лежит платформа i-FA, которая опирается на тележку T1X от Chery. Над обликом работал шеф-дизайнер бренда Лоуи Вермеерш, прежде трудившийся в Ferrari и руководивший ателье Pininfarina. Участвовал ли бельгиец в создании рестайлинга, пока неизвестно.

Kaiyi X7 Kunlun

Передняя часть переписана целиком. От X-образной решетки радиатора отказались, поставив вместо нее новую – в духе моделей Bentley. Головная оптика осталась раздельной: основной блок фар размещен ниже, а сверху идет светодиодная полоса дневных ходовых огней. Логотип Kaiyi перебрался с решетки на крышку капота.

Сбоку и сзади отличий почти не видно. Разве что дверные ручки стали обычными вместо выдвижных. Корма сохранила прежний спойлер над дверью багажника и бампер со сдвоенными выхлопными патрубками. Любопытная деталь: фонари решили не трогать – они повторяют рисунок головной оптики, которой у автомобиля больше нет.

Салон стал лаконичнее и современнее

Внутри изменений куда больше, чем снаружи. Интерьер заметно отличается от того, что знаком российским автомобилистам: передняя консоль выглядит проще, изгибов стало меньше, общий дизайн – аккуратнее и современнее.

За новым двухспицевым рулем появилась компактная виртуальная панель приборов. Центральные дефлекторы обдува переместились под сенсорный экран управления.

Разделительный тоннель тоже переработан полностью. На его поверхности остались подстаканники и площадки для беспроводной зарядки смартфона, есть круглая шайба выбора режима движения и распашной подлокотник. А вот джойстик коробки передач исчез – судя по всему, селектор трансмиссии теперь находится на рулевой колонке.

Точные габариты новинки не раскрыты, хотя с большой долей вероятности они останутся прежними. Для справки: актуальная модель имеет размеры кузова 4738 x 1968 x 1708 мм при колесной базе 2820 мм. Салон рассчитан на пять либо семь человек, а подвеска полностью независимая: спереди – McPherson, сзади – многорычажная система.

Под капотом, как и у дорестайлинговой версии, ожидается 1,5-литровый бензиновый двигатель SQRE4T15C. Он выдает 156 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. В паре с ним должна работать 6-ступенчатая «мокрая» роботизированная коробка с двойным сцеплением, привод – передний.

Сейчас на китайском рынке представлено восемь комплектаций актуального Kunlun. Без скидок кроссовер стоит от 99,9 до 131,9 тыс. юаней (1,23-1,62 млн руб.), с дисконтом – 89,9-118,7 тыс. юаней (1,1-1,46 млн руб.).

Гибрид iHD и шансы вернуться в Россию

В России X7 Kunlun продавался с двумя двигателями: объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. и двухлитровым на 238 л.с. В обоих случаях роль трансмиссии выполнял 7-ступенчатый робот.

О перспективах возвращения модели на российский рынок «Китайские автомобили» узнали в начале лета 2026 года. Собственный источник редакции сообщил тогда, что «Вотур Мотор Рус» получила несколько сертификатов соответствия на эту машину. Ближе к концу лета появилась информация об ОТТС на Kaiyi X7 Kunlun (тип AC1): поставлять автомобиль планируют из Китая в готовом виде, а заявителем выступает все та же «Вотур Мотор Рус». На сей раз речь идет о версии с «параллельным» гибридом iHD, который можно заряжать от внешней сети.

Формально кроссовер полностью готов к возобновлению продаж в новой версии. Однако в компании-дистрибьюторе такую возможность по-прежнему отрицают.

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