Надежный семейный Nissan со знакомым мотором привезли в Россию: известна цена

Новые Nissan NV200 из Японии предлагаются в России с ценами от 3,1 млн рублей

Немногочисленный сегмент минивэнов на российском рынке пополнился праворульным Nissan NV200, прибывшим с японского рынка. В продаже обнаружено как минимум две таких машины без пробега. За самую доступную из них просят 3,1 млн рублей.

Что вообще представляет собой NV200? Компактный вэн длиной около 4,4 метра, который выпускают в двух ипостасях – грузовой фургон и пассажирский минивэн с пяти- или семиместным салоном.

Nissan NV200

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Одна из главных фишек модели – трансформация. Кресла второго и третьего рядов в минивэне демонтируются полностью, и на их месте образуется огромный грузовой отсек. Пригодится, если надо перевезти что-то габаритное или взять с собой питомцев. Плюс по салону рассыпана масса мелких полочек, отсеков и подстаканников.

Оба выставленных на продажу автомобиля, судя по актуальным объявлениям, представлены в виде минивэна. Первый, за 3 100 000 рублей, находится в Новосибирске.

Про компоновку его салона в объявлении ничего не сказано. Зато перечислено оснащение: электростеклоподъемники спереди и сзади, парктроники с обеих сторон, камера заднего вида, штатная противоугонная система, кондиционер, бортовой компьютер, фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с навигацией и колеса на 15-дюймовых дисках. Бонусом прилагается комплект зимней резины.

Интерьер Nissan NV200

Второй новый NV200 оценили в 3 600 000 рублей, продается в Хабаровске. На фотографиях видно двухрядный пятиместный салон, а набор опций почти тот же: мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида с парктрониками, кондиционер, цифровая комбинация приборов и другие опции.

Самое любопытное для российского покупателя скрыто под капотом. Оба минивэна оснащены 113-сильным бензиновым атмосферником HR16DE объемом 1,6 литра из арсенала альянса Renault Nissan. Тот самый старый мотор, который отечественные автомобилисты хорошо знают по Nissan Qashqai, Renault Logan, Sandero и Duster, а также LADA Vesta и XRay.

Трансмиссия – ниссановский вариатор CVT, а привод у выставленных экземпляров передний.

О том, как уход и инструкция продлевают жизнь мотору, «За рулем» рассказывал.

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