Популярный надежный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой «китайца»

Hyundai Tucson L из Китая предлагается в России с ценами от 3,2 млн рублей

В Россию завезли несколько сотен новых Hyundai Tucson. Большая часть – удлиненные Tucson L, сделанные для китайского рынка: у них собственный интерьер и необычный для модели силовой агрегат. Цены стартуют от 3,2 млн рублей.

Hyundai Tucson

Самый низкий ценник на сегодня – те самые 3 199 000 рублей – зафиксировали в Казани. Продавец уверяет: в сумму уже входят ЭПТС и уплаченный коммерческий утильсбор. Машина при этом идет в богатой комплектации GLХ Еlitе Еditiоn N Linе.

Что получает покупатель? 18-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Плюс камера заднего вида с динамическими линиями разметки, парктроники и цифровая панель приборов. В салоне – мультимедиа с вертикальным сенсорным экраном на 10,4 дюйма, панорамная крыша с люком, кожаный мульти-руль и обивка сидений эко-кожей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Под капотом такого Tucson L – 1,5-литровый турбомотор на 200 л. с. Работает он с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод здесь передний, хотя в продаже встречаются и полноприводные версии.

Чуть дороже можно взять «стандартный» Hyundai Tucson в исполнении для ОАЭ. В салоне его выдает панель из двух горизонтальных экранов по 12,3 дюйма. Под капотом – 2,0-литровый атмосферный двигатель, шестиступенчатый автомат и полный привод. В Самаре такую машину предлагают под заказ за 3 400 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 3 500 000 рублей.

Китайские Tucson L с 200-сильным мотором за 3 850 000 рублей продают из наличия в Оренбурге, Красноярске, Тамбове, Екатеринбурге и Самаре. За 3 950 000 рублей версия доступна в Краснодаре и Воронеже, а в Туле – на 100 тыс. рублей дороже. В Москве цены начинаются ориентировочно с 4 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге – примерно с 4 370 000 рублей.

География продаж новых Tucson L не ограничивается этим списком. Машины есть в Новосибирске, Стерлитамаке, Уфе, Челябинске, Красноярске, Пензе, Омске, Сочи, Воронеже, Волгограде, Ярославле, Набережных Челнах, Пятигорске, Нижнекамске и других городах. Только в Москве в наличии около сотни таких кроссоверов.

Интерьер Hyundai Tucson

Большинство привезенных машин – рестайлинговые кроссоверы 2026 года выпуска. Внутри у них изогнутый панорамный кластер из двух 12,3-дюймовых экранов: слева цифровая приборка, справа мультимедиа. Также есть подрулевые переключатели передач, порт USB-C, шесть динамиков, электрорегулировки передних сидений и двухзонный климат-контроль. Кнопка запуска двигателя, 64-цветная атмосферная подсветка, беспроводная зарядка смартфона и панорамная крыша с люком – тоже в списке.

В помощь водителю «свежие» Tucson L получили адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках. Есть система распознавания дорожных знаков с предупреждением об ограничениях скорости и контроль усталости. Камера заднего вида идет с динамической разметкой, плюс передние и задние датчики парковки.

Месяц назад Hyundai показала в Нью-Йорке пятое поколение Tucson. У модели смелый дизайн в духе концепции «Искусство стали», мультимедиа Pleos Connect, внедорожная версия XRT Pro и гибридная силовая установка. Ранее в России начали продавать новый семиместный минивэн Hyundai Custin: в конце октября машины были в наличии минимум в двух городах и стоили от 3 000 000 рублей.

О появлении новой модификации еще одного популярного в России кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!