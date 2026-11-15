Этот игрушечный Bugatti стоит дороже новой Лады: что в нем особенного?

Миниатюры Bugatti Tourbillon от Amalgam превышают по длине 58 см

Длина копии Bugatti Tourbillon, которую делает Amalgam, превышает 58 сантиметров. На сборку каждого образца уходит свыше 300 часов, а общая разработка модели заняла более 3000 часов.

В линейке – два исполнения. Signature Specification передает облик стартового автомобиля с двухцветной окраской Aerolithe и Aventurine. У Equipe Pur Sang – Grigio с красными акцентами Italian Red; за основу взяли машину, которую Bugatti показывала в марте 2025 года. Обе версии ограничат тиражом по 199 экземпляров.

Bugatti Tourbillon от Amalgam

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На сборку идут тысячи деталей. Среди них литые элементы, компоненты, выточенные на станках с ЧПУ, и фототравленые накладки. Чтобы добиться соответствия, Amalgam опиралась на оригинальные спецификации Bugatti, коды красок и CAD-файлы.

За точность отвечали дизайнеры и инженеры самой марки. Amalgam принимает и индивидуальные заказы – тогда миниатюра повторяет конкретную комплектацию. Основной адресат таких копий, по сути, владельцы настоящих Tourbillon.

Tourbillon – первый Bugatti, который создавали под руководством Мате Римаца. Его силовая установка выдает 1800 л.с.: атмосферный V16 от Cosworth работает вместе с тремя электромоторами.

Bugatti Tourbillon от Amalgam

Весит машина менее двух тонн, тираж – 250 экземпляров. В основе кузова – карбоновый монокок. При оптимальных условиях специальный ключ Speed Key дает доступ к электронно ограниченной скорости 445 км/ч; это выше, чем у большинства Chiron.

Пока одни собирают копию гиперкара, другие выставляют на продажу настоящую Ferrari — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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