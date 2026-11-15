Летающая Tesla не впечатлила Porsche: немцы выступают за реальную инженерию
Михаэль Лайтерс, генеральный директор Porsche, не оценил подход Tesla с акцентом на зрелищные презентации. По его мнению, немецкий бренд должен держаться подальше от таких трюков и делать ставку на настоящие инженерные решения.
15 октября обе компании практически синхронно показали свои флагманские спорткары. Tesla превратила презентацию в спектакль: Roadster промчался по изогнутой рампе, взмыл в воздух, крутанулся и приземлился на колеса. Этот трюк стал возможен благодаря пневматическим ускорителям, созданным при участии инженеров SpaceX.
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Лайтерс обратил внимание на то, что аудитории Porsche и Tesla различаются, так что соревноваться в зрелищности с американцами немцы не планируют. Кстати, Roadster пока существует больше в обещаниях: Tesla анонсировала несколько версий, но ни цены, ни четкого графика производства до сих пор не назвала.
Вместо летающего гиперкара Porsche продемонстрировала концепт Mission S – спорткар со средним расположением двигателя. Данные о моторе пока не обнародованы, однако есть все признаки того, что это восьмицилиндровый агрегат – V8 или оппозитная «восьмерка». Автомобиль разрабатывают с расчетом как на гибридную, так и на обычную бензиновую силовую установку, а при достаточном спросе возможна и механическая коробка передач. Если проект получит "зеленый свет", Porsche вернется в сегмент суперкаров впервые с 2015 года, когда завершилось производство 918 Spyder.
А о возвращении другой легенды из мира спорткаров — Ford Mustang Cobra — «За рулем» уже рассказывал.
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