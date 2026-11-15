Mercedes-Benz научит свои машины самостоятельно стартовать со светофора

Mercedes-Benz запатентовал запуск по сигналу светофора с ускорением до 112 км/ч

Немецкая марка Mercedes-Benz оформила патент на автоматику, которая берет на себя старт с места: машина сама считывает сигнал светофора и трогается без участия водителя. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на патентную заявку компании, – в ней технология описана как способ убрать человеческий фактор из резкого ускорения.

Даже у систем быстрого старта (Launch Control) слабое место остается прежним – время реакции человека за рулем. Именно эту проблему в Mercedes-Benz предлагают закрыть, соединив алгоритмы машинного обучения со штатными камерами, которые уже работают на автомобилях с функциями автономного вождения.

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На деле схема выглядит так: бортовая камера следит за светофором, и как только красный сменяется зеленым, электроника сама запускает интенсивный разгон с места. В патенте упоминается сценарий, где машина ускоряется до 70 миль в час (около 112 км/ч), а потом темп плавно сбрасывается до заданной крейсерской скорости – например, 40 миль в час (64 км/ч) или стандартных 60 миль в час (96 км/ч).

Причем запас скорости нужен не ради рекордов. Он обеспечивает плавность хода и комфорт в салоне – чтобы в момент, когда ускорение заканчивается, пассажиры не ощущали резкого рывка.

Когда именно новая функция доберется до серийных моделей Mercedes-Benz, пока не сообщается.

О том, как электроника берет на себя все больше водительских задач, «За рулем» рассказывал в материале о беспилотном транспорте.

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