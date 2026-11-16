Знакомый лифтбек Skoda снова можно купить в России с ценой дешевых «китайцев»

Лифтбек Skoda Superb из Китая под заказ стоит в России от 2,53 млн рублей

Skoda Superb остается одним из немногих знакомых россиянам импортных автомобилей, которые еще можно ввозить с льготным утильсбором. По сути, бывший флагман марки в России теперь попадает к нам по альтернативным схемам из Китая – и нередко просит за себя меньше, чем машины из того же сегмента.

Skoda Superb

Новый Superb под заказ предлагают от 2,5 млн рублей. Конкретные цифры выглядят так: 2 527 000 рублей в Новосибирске, 2 560 000 рублей во Владивостоке, а в Тюмени, Казани и Москве поставку оценивают в 2 660 000-2 700 000 рублей.

Для сравнения: китайско-российский седан Tenet A8, то есть ребрендированная версия Chery Arrizo 8 с завода «АГР» под Петербургом, стоит даже дороже – от 2 999 000 до 3 499 000 рублей. За Volga C50, ребрендинг Geely Preface, тоже просят больше – от 3 059 000 до 3 459 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Все машины, о которых идет речь, – в исполнении TSI280. Под капотом у них базовый для модели 150-сильный турбомотор 1,4 литра, работающий с семиступенчатым роботом DSG с сухим сцеплением; до «сотни» такой лифтбек разгоняется за 8,7 секунды.

Правда, за уже привезенные автомобили просят больше. В Санкт-Петербурге и Новосибирске новые Superb со 150-сильным мотором оценили в 2 890 000 рублей, в Екатеринбурге – в 3 000 000, в Воронеже – в 3 050 000, в Ноябрьске – в 3 150 000, в Магнитогорске – в 3 280 000, а в Москве минимум в 3 380 000 рублей.

Есть в наличии и более динамичные Superb с китайского рынка: они набирают «сотню» за 7,9 секунды. Их 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» выдает 186 л. с. и 320 Нм, поэтому льготный утильсбор на такие машины не распространяется. Коробка передач – семиступенчатый робот с мокрым сцеплением.

Интерьер Skoda Superb

За 3 910 000 рублей «двухлитровый» Superb можно купить из наличия в Екатеринбурге, за 3 950 000 – в Краснодаре, за 4 150 000 – в Тамбове. Еще один лифтбек со 186-сильным двигателем продают в Санкт-Петербурге за 4 200 000 рублей.

Большинство выставленных на продажу машин – в исполнении Luxury. В него входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, бесключевой доступ на передних дверях, кнопка запуска двигателя, электропривод крышки багажника, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, мульти-руль и 10-цветная декоративная подсветка интерьера.

Плюс электропривод зеркал с обогревом и автоматическим затемнением, беспроводная зарядка для смартфона, порты USB Type-C, светодиодные фары с адаптивным освещением, светодиодные задние фонари с динамическими «поворотниками», датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и другие опции.

Ранее сообщалось, что Skoda Kodiaq – один из самых практичных семейных кроссоверов с безупречной репутацией у россиян – тоже везут в Россию по альтернативным схемам из Китая. По данным «Автоновости дня», рестайлинговая модель первого поколения доступна и из наличия, и под заказ.

О причинах, по которым привычные корейские автомобили могут навсегда уйти из России, «За рулем» уже рассказывал.

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