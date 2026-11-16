Honda раскрыла подробности о новом поколении популярного кроссовера CR-V

Honda анонсировала седьмое поколение CR-V: бензиновых версий не предусмотрено

Honda раскрыла планы на седьмую генерацию CR-V. На рынок кроссовер выйдет в 2027 году, причем продавать его будут как модель 2028 года. Принципиальный момент: бензиновых версий не предусмотрено вовсе – пресс-служба марки прямо говорит, что машина будет исключительно гибридной. Плюс новая платформа, радикально переработанный дизайн и доработанная начинка.

Кузов обещают сделать жестче, а саму машину – легче. Вместе с этим должна подрасти топливная экономичность: по предварительным прикидкам, новинка будет потреблять примерно на 10% меньше топлива, чем актуальный гибрид CR-V.

В США CR-V давно главный кроссовер бренда – там продано свыше 7,5 млн экземпляров. Начиная с 2017 года модель каждый год становится бестселлером Honda, а по итогам 2026-го идет на третий подряд годовой рекорд: объем превышает 400 000 автомобилей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Кстати, электрифицированная доля растет сама по себе. Уже сейчас на гибридную модификацию приходится больше половины продаж модели, а с момента дебюта в 2020 году годовые продажи бензоэлектрической версии выросли почти вдесятеро. Вообще, гибриды сегодня дают около 30% всех продаж Honda в Соединенных Штатах.

Географию выпуска менять не собираются: новое поколение продолжат собирать на трех заводах в Северной Америке, один из которых находится в Канаде. Силовые установки для него будут делать на Honda Transmission Plant в Огайо – предприятие как раз переоснащают под гибридные системы.

О том, что Honda готовит масштабное обновление CR-V, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!