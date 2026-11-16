Названа средняя стоимость новых электромобилей и гибридов в России

Средняя цена новых электромобилей и гибридов в РФ составляет 6,7 млн рублей

Средний ценник на новые электрокары и гибриды в России за десять месяцев этого года опустился на 8% – до 6,7 млн рублей. Интерес к сегменту при этом подрос на 3%, а по отдельным машинам он прибавил больше 10%. Такими цифрами поделились эксперты «Авито Авто».

Среди марок громче всех заявила о себе Eonyx: ее модели россияне искали в 4,6 раза чаще, чем годом ранее. Exeed показал рост в 2,1 раза, Voyah – плюс 7%. Кстати, именно эти бренды и определили общую картину спроса.

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Возглавил рейтинг моделей с самой заметной динамикой компактный городской электромобиль Eonyx M2 – его выпускают на «Автоторе» в Калининграде. Число запросов на эту машину выросло в 5,7 раза. Второе место досталось Zeekr 9X (в 2,5 раза), третье – Exeed Exlantix ET (в 2,2 раза).

Что до абсолютных фаворитов сегмента, то здесь лидирует Evolute i-Space со средней ценой 3,8 млн рублей. Дальше идут Geely EX5 (3,9 млн), Voyah Free (6,7 млн), Evolute i-Joy (3,1 млн) и GAC S7 (6,2 млн рублей).

Замыкают перечень Exeed Exlantix ET и Esteo Exlantix ET – оба по 7 млн рублей, а также Zeekr 9X (12,8 млн), Esteo V27 (5,9 млн) и Changan Deepal G318 (6 млн рублей). Любопытно, что разброс цен внутри десятки очень широкий: рядом соседствуют машины за 3,1 млн и за 12,8 млн.

О том, какие суммы порой просят за машины, «За рулем» уже рассказывал на примере игрушечного Bugatti, оказавшегося дороже новой Лады.

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