Кровать и холодильник: что еще есть в салоне кроссовера Nissan за 1,6 млн рублей

Dongfeng Nissan открыл предзаказы на кроссовер NX7 с запасом хода 1666 км

На китайском рынке стартовал прием предзаказов на среднеразмерный кроссовер NX7 – проект совместного предприятия Dongfeng Nissan.

Автомобиль относится к подключаемым гибридам. По циклу CLTC он способен проехать 1666 км, что примерно соответствует 1349 км по более строгому WLTP; только на электротяге – 320 км. Габариты: 4785 мм в длину, 1920 мм в ширину, 1660 мм в высоту, колесная база – 2815 мм. В основе лежит новая платформа Nissan AI Cloud-Power.

Гибридная система включает 1,5-литровый атмосферный двигатель на 73 кВт и электромотор отдачей 228 л.с. На всех версиях стоит батарея CATL емкостью 40,9 кВт·ч.

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Чисто электрический пробег заявлен на уровне 320 км по CLTC – это около 259 км по WLTP. Общий запас хода достигает 1666 км CLTC (примерно 1349 км WLTP).

На деле такие цифры выводят NX7 в лидеры среди подключаемых гибридов в Китае. В этом сегменте главная борьба как раз и разворачивается вокруг дальности пробега и скорости зарядки.

Салон выполнен в «обволакивающем» стиле. В центре – экран диагональю 17,3 дюйма, перед водителем полностью цифровая приборная панель, плюс проекционный дисплей размером 55 дюймов.

За работу мультимедиа отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295P с системой Nissan OS 3.0. Обещаны продвинутое голосовое управление, распознавание лиц и персонализированные настройки.

Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и массажем на 12 точек. Передние кресла умеют раскладываться в большую кровать. Кстати, в салоне предусмотрен холодильник на 6,33 л.

Похожую ставку на холодильник и большой экран сделал кроссовер Chery, о котором «За рулем» рассказал.

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