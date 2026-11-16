«Руссо-Балтъ» заявила о продолжении разработки кроссовера C55

«Руссо-Балтъ» возобновила работу над платформой полноразмерного кроссовера C55

Пермская компания «Руссо-Балтъ» возобновила работу над платформой полноразмерного кроссовера C55. Ранее проектирование модели отложили из-за приоритета разработки и сертификации фургона Ф20. Об этом в своем Telegram-канале представители компании сообщили 13 ноября.

Как рассказали разработчики, C55 заметно отличается от грузовой модели по конструкции платформы, колесам и элементам подвески. Автомобиль должен получить тормозные механизмы с четырьмя поршнями на передней и задней осях. В качестве опции предусмотрена подруливающая задняя ось. Еще одна особенность – задние двери, открывающиеся против хода движения.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Кроссовер также должен получить кузов из нержавеющей стали. Его длина составит 5300 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1800 мм, дорожный просвет – 250 мм. Заявленная мощность силовой установки – 550 л.с., емкость батареи – 120 кВт/ч, а запас хода – до 500 км. Для управления будет достаточно водительских прав категории B.

Среди заявленных опций – пневмоподвеска, батарея емкостью 200 кВт/ч, обеспечивающая запас хода в 800 км, а также силовая установка с четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с. Кроссовер «Руссо-Балтъ С55» с дизайном в стиле Tesla Cybertruck был анонсирован в апреле этого года .

Руссо-Балтъ С55

О том, как компании готовят новые поколения кроссоверов, «За рулем» уже рассказывал на примере Honda CR-V.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!