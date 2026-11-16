МВД передало в Правительство законопроект о штрафах для иностранных машин

МВД намерено сократить срок оплаты штрафов для авто с иностранными номерами

В МВД России сообщили, что законопроект об обязанности владельцев автомобилей с иностранной регистрацией платить штрафы за нарушения ПДД в течение суток прошел общественное обсуждение. На данный момент документ находится на рассмотрении в Правительстве – об этом ведомство рассказало в ответ на запрос Autonews.ru.

По сути, на оплату штрафа таким автовладельцам отведут 24 часа. Если деньги не поступят в установленный срок, машину смогут задержать – причем до погашения задолженности.

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Сейчас собственники транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, обязаны оплачивать административные штрафы в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. Однако за это время водитель может беспрепятственно покинуть Россию, и тогда исполнение постановления усложняется, отметили в ведомстве.

Логику поправки в МВД объяснили так: «В этой связи законопроектом предлагается установить для владельцев (собственников) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления», – говорится в ответе МВД.

Если автомобиль с иностранными номерами обнаружат после истечения этого срока, а штраф останется неоплаченным, транспортное средство смогут задержать. В МВД уточнили, что оно будет находиться на задержании до уплаты административного штрафа.

«За рулем» рассказывал ранее, что Минфин направит на льготный автолизинг 26 млрд руб. за два года.

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