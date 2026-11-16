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Сенсорные экраны уходят в прошлое: Audi возвращает физические кнопки

Audi: компания возвращается к механическим органам управления авто

Audi присоединилась к автопроизводителям, которые уже признали: с заменой кнопок на сенсоры они зашли слишком далеко. Старший вице-президент Audi of America по управлению продуктом Филип Брабец заявил, что компания возвращается к механическим органам управления.

В подкасте The Drivecast его спросили, достиг ли рынок «пика экранов» и появятся ли в Audi настоящие органы управления. Ответ был таким: «Думаю, мы снова дошли до того предела, дальше которого уже не пойдем».

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По словам Брабеца, общий курс теперь «определенно, в сторону большего количества механических органов управления». «Мы считаем это абсолютно правильным», – подчеркнул он.

Больше физических элементов обещают в новом поколении дизайна Radical Next. В компании говорят о «правильном размещении правильных органов управления».

Новый подход затронет не только мультимедиа. Физические кнопки появятся на блоках климат-контроля, дверных панелях и других элементах интерьера – причем «в самом ближайшем будущем».

О том, чем производители удивляют в салоне, «За рулем» недавно рассказал на примере кроссовера Nissan.

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Источник:  The Drive
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