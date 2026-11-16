Кресло из белой экокожи: как оборудовали «папамобили» для визита в Южную Америку
Папа Римский Лев XIV во время поездки в Южную Америку решил не брать с собой электрический Mercedes-Benz G-Class – внедорожник остался в Ватикане. Вместо него понтифик перемещался на трех специально переоборудованных среднеразмерных пикапах: Toyota Hilux, Fiat Titano и Chevrolet S10. Об этом сообщило издание Carscoops.
Кстати, Toyota вместе с кузовным ателье Vallé Equipamientos подготовила два одинаковых папамобиля на базе Hilux. Официально их представили как предсерийный анонс пикапа девятого поколения, локальная сборка которого вот-вот начнется на заводе в Сарате.
Правда, по данным портала Motor1 Brazil, в основу легло шасси восьмого поколения – на него установили переднюю часть, крылья, оптику и салон от новой генерации.
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В грузовом отсеке однокабинного пикапа, как и требовал Ватикан, разместили кресло понтифика, отделанное белой экокожей, а по бокам – два откидных сиденья. Над платформой возвели прозрачный купол из поликарбоната с подсветкой, из-за чего общая высота автомобиля увеличилась до 3,1 метра. Для подъема на борт предусмотрели специальные ступеньки и вырез в откидном борту, а задние рессоры и амортизаторы перенастроили для более плавного хода. Кузов выкрасили в белый цвет, дополнив папскими гербами, флажками на крыльях и регистрационными знаками Ватикана.
О том, какие необычные опции встречаются в салонах современных машин, «За рулем» уже рассказывал.
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