Три бренда подняли цены на машины в России

«Автостат»: автомобили трех марок подорожали в России с начала ноября

С начала ноября 2026 года сразу три автомобильных бренда в России переписали ценники. Речь о Geely, Rox и Volga – такие данные привел «Автостат».

Электромобиль Geely EX прибавил в цене от 130 тыс. до 220 тыс. рублей. Конкретная сумма зависит от комплектации.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Внедорожник Rox 01 с гибридной силовой установкой подорожал почти на 30%. Если смотреть на разные версии, прибавка составила 2,5-2,54 млн рублей.

Volga подняла стоимость двух моделей – кроссовера K40 и седана C50. Оба стали дороже на 60 тыс. рублей.

О том, сколько в среднем стоят в России новые электромобили и гибриды, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!