Что необходимо проверить в машине перед морозами

Эксперт Баканов: На машине до морозов важно сменить шины и зарядить АКБ

Откладывать подготовку машины к зиме до первых настоящих морозов затея сомнительная, рассказал автоэксперт Петр Баканов. Начинать, по его словам, стоит с шин, причем менять их на зимние надо заблаговременно, а не в то утро, когда на асфальте уже появился лед.

Аккумулятор и морозное утро

Вторая по счету, но не по значимости позиция – аккумулятор. «Самая частая проблема, с которой сталкиваются, – емкость батареи падает, давно ее никто не заряжал. Плюс какой-то износ в силу возраста автомобиля, и в итоге морозным утром человек не может запустить двигатель», – заметил специалист.

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Заряжать батарею лучше не на улице, а в теплом помещении, и уже потом проверять ее параметры. Процедура нехитрая, зато сколько нервов экономит.

Дальше идут мелочи, которые зимой легко превращаются в проблемы. Все резиновые уплотнители Баканов советует обработать силиконом, а салонный фильтр проверить и либо почистить, либо заменить. Отдельная тема – дворники: если щетки отслужили три года, их пора отправлять в отставку.

О том, что ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказал.

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