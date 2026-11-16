JAC объяснила сокращение модельного ряда в России

В JAC объяснили, почему модельный ряд марки в РФ сократился более чем вдвое

JAC объяснила сокращение представленного на официальном сайте модельного ряда в России переходом к локализации производства. Теперь китайская марка предлагает российским покупателям три модели вместо семи.

«Официальный сайт бренда отражает в первую очередь те модели, производство которых полностью налажено на мощностях российских предприятий-партнеров. Это решение направлено на то, чтобы информация, доступная покупателям на центральном ресурсе, соответствовала актуальной производственной и маркетинговой стратегии бренда», - пояснили в JAC.

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С сайта марки исчезли прайс-листы на лифтбэк J7, пикап T8 и кроссоверы JS3 и JS6. В актуальной российской линейке остались пикапы T8 Pro и T9, а также минивэн RF8. При этом в компании уточнили, что информация об актуальном наличии других моделей сохраняется на сайтах официальных дилеров.

В JAC подчеркнули, что изменение модельного ряда на центральном сайте не влияет на гарантийные и сервисные обязательства. Компания также заявила о намерении расширять локальное производство совместно с российскими партнерами. В перспективе в России могут наладить выпуск других моделей JAC.

О том, как иностранные бренды сокращают присутствие на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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