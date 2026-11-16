Минтранс России предложил сделать ПДД бессрочными

Минтранс России хочет, чтобы Правила дорожного движения перестали быть документом с ограниченным сроком. Ведомство предлагает сделать ПДД бессрочными. Минтранс подготовил проект изменений в документ кабмина о ПДД и предложил исключить пункт, где указан срок действия до 1 марта 2029 года. «Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны», – сообщили в Минтрансе.

Там привели ряд пояснений. В частности, пункт о сроке действия ПДД исключен в проекте с учетом положений одного из действующих постановлений Правительства.

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«Кроме того, действующие Правила дорожного движения соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года», – прокомментировали в Минтрансе.

Нормативная правовая конструкция конвенции обеспечивает единообразное понимание предписаний участниками дорожного движения, добавили в ведомстве.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Минфин направит на льготный автолизинг 26 млрд руб. за два года.

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