Эксперт Сережников назвал самые популярные цвета новых авто в России

В 2026 году покупатели новых автомобилей в России делали ставку на привычную нейтральную гамму, сообщил Олег Сережников – заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон».

Цифры он привел такие: «Лидером стал черный цвет автомобиля, на который пришлось почти 29% продаж. Второе место занял белый цвет с долей 28%, третье – серый с 22%. В сумме на эти три цвета приходится почти 79% выборки», – отметил эксперт.

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Яркие оттенки заметно отстают. Зеленый выбрали 6,4% покупателей, серебристый – 3,8%, синий – 2,6%, красный – 2%. Совсем мало спроса пришлось на золотой и голубой: 0,2% и 0,5% соответственно. Фиолетовый, оранжевый, коричневый и желтый тоже оказались в числе менее востребованных.

В премиальном сегменте нейтральные цвета тоже на первых ролях, хотя расклад другой. Среди Li Auto популярны черный и серый, а голубой, который в общей выборке встречается редко, там занимает третью строчку. На вторичном рынке картина пестрее: в трейд-ине первым идет серый, за ним – черный, белый и синий.

О том, сколько в среднем стоят новые электромобили и гибриды в России, «За рулем» рассказывал.

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