BMW отзывает 720 796 автомобилей в США из-за возможного возгорания

В США BMW отзывает 720 796 автомобилей. Причина – возможная угроза возгорания. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

«Компания BMW of North America объявила об отзыве 720 796 автомобилей из-за риска возгорания при парковке, в выключенном состоянии», – сообщается на сайте регулятора.

Ведомство рекомендовало владельцам до устранения неисправности оставлять автомобили на открытых площадках, на безопасном расстоянии от зданий и других транспортных средств. BMW занимается решением проблемы. По имеющимся у компании данным, зафиксировано 10 возгораний после ремонта автомобилей, отозванных в 2024 году из-за неполадок с водяным насосом.

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Отзыв затронет некоторые автомобили BMW 3-й и 5-й серий, модели X1, X3, X4 и Z4, а также ряд других машин, выпущенных с 2012 по 2018 год.

О трудностях немецкого автопрома «За рулем» уже рассказывал на примере Mercedes.

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