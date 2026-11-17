Юрист Чанышев: Машину из базы розыска Интерпола можно зарегистрировать в РФ

Автомобиль, привезенный из-за рубежа и числящийся в розыскной базе Интерпола, вовсе не обязательно терять. Адвокат Тимур Чанышев объяснил: такую машину реально оставить за собой и поставить на учет в РФ. Опирается он на позицию Верховного суда – сам факт розыска не является безусловным основанием для отказа в регистрации.

Неприятнее всего, когда о проблеме узнаешь уже после покупки. Первым делом в таком случае нужен письменный отказ ГИБДД. Дальше имеет смысл выяснить причины розыска и запросить документы о хищении. Доказательств не хватает? Тогда ограничения оспариваются в суде. Правда, если хищение подтвердится, собственник вправе истребовать авто даже у добросовестного покупателя.

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Чтобы не попасть в такую историю, Чанышев советует проверять VIN по российским и международным базам, изучать историю владения и прописывать в договоре гарантии продавца об отсутствии розыска.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Минфин направит на льготный автолизинг 26 млрд руб. за два года.

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