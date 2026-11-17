«Автостат»: розничные продажи автомобилей в Китае в октябре упали на 27%

В октябре 2026-го в Китае разошлось 1,643 млн новых легковых машин – на 27% меньше, чем годом ранее. Такие цифры приводит «Автостат» со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей (CPCA). Минус фиксируется уже 13-й месяц кряду.

Расхождение между «зеленым» сегментом и традиционным получилось разительным. Автомобили с альтернативными двигателями – электромобили на батареях и подключаемые гибриды (NEV) – разошлись тиражом 1,109 млн единиц, потеряв 14%. А вот машины с ДВС и гибриды просели на 44%, до 534 тыс.

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Экспорт, напротив, прибавляет: за октябрь за границу ушло 932 тыс. легковушек, плюс 68% к прошлому году.

Если смотреть накопленный итог января-октября, картина такая: на внутреннем рынке 14,978 млн машин и падение больше чем на 22%. Поставки за рубеж за тот же период достигли 7,947 млн (+75%), причем электромобилей из них 4,472 млн – рост на 140%.

GlobalData ожидает, что по итогам 2026-го внутренние продажи в Китае сократятся на 21%, до 21,2 млн единиц. В 2027-м аналитики ждут отскока на 4%.

О будущем бензиновых двигателей Geely «За рулем» уже рассказывал.

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