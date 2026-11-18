Эксперт Мамышев назвал недорогие кроссоверы с ресурсом 300−400 тыс. км

Среди доступных подержанных кроссоверов самыми живучими Рушан Мамышев, возглавляющий компанию по автоподбору «Честное авто», называет модели Hyundai, Renault и Toyota. По его словам, такие машины без капремонта и серьезных поломок осилят как минимум 300-400 тыс. километров. А некоторые экземпляры, добавил он, дотягивают и до 500 тыс.

На верхнюю строчку Мамышев поставил Hyundai Creta в любом варианте – с двигателем 1.6 или 2,0литра и коробкой на выбор: механика либо автомат. По оценке специалиста, оба поколения модели отходят порядка 300-400 тыс. километров. Правда, у Creta бывают задиры в двигателе, так что при покупке это стоит проверить особо. Машины, которые обслуживают раз в 15 тыс. км, долго не живут, зато промежуточное ТО каждые 7-8 тыс. км позволяет им спокойно доехать и до 500 тыс., подчеркнул эксперт.

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Еще в список удачных вариантов попали Renault Kaptur и Duster. А из японских моделей эксперт отметил Toyota RAV4, выпущенные начиная с 2013 года: с моторами 2.0 и 2,5литра и в любой связке, в том числе с вариатором, они, по его словам, выдерживают не менее 300-400 тыс. километров.

Похожий запас прочности показывает и Mazda CX-5 первого поколения (2013-2017 годов), причем как дорестайлинг, так и рестайлинг. Особых конструктивных различий между ними нет, однако у Toyota ближе к 300 тыс. километров может понадобиться ремонт вариатора, предупредил эксперт.

В общем-то, выбирая недорогой кроссовер с большим пробегом, Мамышев советует ориентироваться на проверенные атмосферные моторы и простые коробки передач. И обязательно проводить диагностику перед покупкой – особенно если речь о корейских автомобилях, резюмировал эксперт.

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