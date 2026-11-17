Марка Lamborghini отказалась от выпуска электрокаров к 2030 году

Планы Lamborghini по переходу на электротягу скорректированы: к 2030 году компания не собирается выпускать полностью электрические модели. Федерико Фоскини, отвечающий в итальянской марке за маркетинг и продажи, объяснил решение просто – подходящих технологий, которые дали бы преимущество над конкурентами на рынке электрокаров, пока нет.

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Изначально рубеж 2030 года выглядел иначе. Электрическими должны были стать преемник Urus и купе-внедорожник Lanzador. Специалисты марки искали решения, способные сохранить для водителя те же ощущения, что дают бензиновые двигатели, – звук и вибрации.

«Мы пришли к выводу, что дело прежде всего не в технических характеристиках и динамике, а в эмоциональной составляющей. Пока нет технологий, которые позволили бы нам выделиться среди конкурентов и обосновать выход на рынок полностью электрических автомобилей», – приводит его слова РИА Новости.

На деле машины следующего поколения, которые ждут примерно к 2030 году, получат подключаемую гибридную установку (PHEV), а не полностью электрическую.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» рассказал ранее.

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